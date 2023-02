Merkur-Fotorätsel : Wo auch der Kaiser zu Fuß hingeht

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Das ist, wenn man genau hinschaut, kann man es leicht sehen, ein Ort für ganz besondere Bedürfnisse. Ein Örtchen, sozusagen. Aber wo ist es zu finden in Zweibrücken. Tipp: Nicht direkt an der Straße. Raten Sie mit und schicken sie Ihre Lösung per Mail an merkur@pm-zw.de.