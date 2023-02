Merkur-Fotorätsel : Balkon mit Retro-Charme

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Julia kann man sich auf diesem Balkon nicht so gut vorstellen und Romeo nicht so gut darunter – falsche Epoche und zuviel Höhenunterschied. Aber auffällig sind diese beiden Minibalkone schon. Wenn man den den Blick hebt beim Gang durch die Stadt. Wo sind diese weißlichen Gebilde auf sattem Grün zu sehen? Rätseln Sie mit und schicken Sie ihre Lösung per Mail an merkur@pm-zw.de