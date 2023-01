Merkur-Fotorätsel : Matte Rohre, geschwungen

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Bei diesen Metallrohren könnte es sich um moderne Kunst handeln – tut es aber nicht. Vielmehr erfüllen sie einen ganz profanen Zweck an ihrem Standort in Zweibrücken. Doch wo ist dieser Standort? Raten Sie mit und schicken Sie ihre Lösung per Email an merkur@pm-zw.de.