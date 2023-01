Merkur-Fotorätsel : Front ohne Fenster und Türen

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

So aus der Nähe betrachtet wirkt diese Wand ein wenig wie ein abstraktes Gemälde. Ihre Wirkung entfaltet sie eigentlich erst, wenn man die ganzen etwa 45 Meter entlangfährt. Das tun jeden Tag viele Zweibrücker, denn diese Wand steht am Rand einer belebten Straße in der Stadt, gefolgt von Palmen und Kakteen. Aber welche Straße ist das? Rätseln Sie mit und schicken Sie ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.