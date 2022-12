Merkur-Fotorätsel : Ein feste Burg im Abendrot

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Die Abendsonne legt sich auf diese alten Gemäuer, die aussehen, wie eine alte Burg, die mit Fackeln erleuchtet wird. Wer sich ein wenig auskennt, ahnt aber bestimmt bereits, dass es weder in Zweibrücken noch in einem der dazugehörigen Orte eine intakte Burg gibt. Was ist es also stattdessen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.