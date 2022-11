Merkur-Fotorätsel : Nicht gerade ein Klingglöckchen

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

In Heidelberg gegossen, für eine Gemeinde, in der diese Glocke nun einen für alle sichtbaren Ehrenplatz nicht in schwindelerregender Höhe hat. Doch wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.