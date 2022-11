Rätseln mit! : Sommerlich, auch wenn’s kälter wird

Von Bienchen und Blümchen erzählt diese Wandbemalung. Ein sommerlicher Anblick in diesen herbstlichen Tagen. Kaum zu glauben, dass nächsten Monat Weihnachten ist. Sommerlich bleibt dieses Bild aber selbst dann. Nur wo findet sich dieser sommerliche Anblick? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de. Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die verzierte Fassade kann in der Zweibrücker Poststraße, gleich neben dem ehemaligen Musikhaus Müller, betrachtet werden. Als Erste wusste Mirjam Kerz die richtige Lösung. Foto: Nadine Lang