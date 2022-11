Rätseln Sie mit! : Wo steht diese Sonnenuhr?

Wer sich nach der Zeitumstellung mit der korrekten Uhrzeit schwertut, findet hier vielleicht eine Antwort, sofern auch diese Sonnenuhr umgestellt wurde. Viel wichtiger ist aber hier die Frage, wo in oder um Zweibrücken sich dieser natürliche Zeitanzeiger befindet.

Nicht erraten wurde leider unser voriges Rätsel: Die unsere Fotografin an ihren Bretagne-Urlaub erinnernde Backsteinmauer befindet sich in Ixheim in der Thierystraße. Und nicht in Oberauerbach, wie der diesmal einzige Einssender glaubte. nlg/Foto: Nadine Lang