Rätseln Sie mit! : Bretonisches Flair in der Westpfalz

Unsere Fotografin war vergangene Woche im Urlaub in der Bretagne und da gab es jede Menge Häuser, die an diese Backsteinmauer erinnern. Dennoch stammt das Foto natürlich nicht aus Frankreich, sondern aus einem Zweibrücker Stadtteil.

Nicht erraten wurde leider unser voriges Rätsel. Die knallgrüne Tür mit dem an eine Billardkugel erinnernden weißen Zeichen ist in Niederauerbach in der Durchfahrtsstraße direkt am Ortseingang aus Richtung Zweibrücken kommend. nlg/Foto: Nadine Lang