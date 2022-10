Merkur-Fotorätsel : Wer schwitzt hinter diesen Mauern?

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Hinter Bäumen und Schattenspiel verbirgt sich altes Fachwerk. Das passt hier optisch ziemlich gut hin, geht es doch auch sonst sehr traditionell an diesem Ort zu. Aber wo findet sich diese Wand? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Leider nicht erraten wurde unser voriges Rätsel: Die Schmetterlinge sind an einer Einfahrt in der Ortsdurchfahrt Contwig angebracht, rechter Hand in Fahrtrichtung Stambach. nlg/Foto: nlg