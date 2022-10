Merkur-Fotorätsel : Schmetterling, du kleines Ding

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Das Faszinierende an Schmetterlingen ist ja, dass sie in so vielen Farben und Mustern daherkommen. Die Boten des Frühlings und Sommers fliegen hier allerdings das ganze Jahr über und sind für alle Vorbeifahrenden sichtbar. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.