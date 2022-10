Merkur-Fotorätsel : Mein Turm, der hat acht Ecken

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Dies hier ist kein gewöhnliches Haus, das liegt alleine schon an den vielen Ecken, die dieses Gebäude ausmacht. Aber es sind ja auch nicht die „eigenen vier Wände“ sondern eher Wände für Viele. Um was handelt es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.