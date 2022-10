Merkur-Fotorätsel : Herbstbunter Formen-Misch

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Beim heutigen Fotorätsel-Motiv geht es nicht um den Zaun im Vordergrund, der ein wenig Ablenken soll, sondern um das runde, bunte Ding im Hintergrund. Was man damit wohl machen kann? Aber am wichtigsten ist ja die Frage, wo unsere Fotografin das Motiv entdeckt hat? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de .