Merkur-Fotorätsel : Wo Beine und Seele baumeln können

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Wer den sonnigen Herbst dieser Tag noch genießen möchte, denn das Wetter wird ja nur noch wenige Tage so bleiben, der findet hier einen richtig tollen Platz dafür. Die Sinnesbank ist die einzige ihrer Art an diesem Ort. Doch wo befindet sie sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.