Rätseln Sie mit! : Frühherbstlich und frühabendlich

Da fehlt nur noch etwas Rot zum Indian Summer in ... Foto: Lutz Fröhlich

In welchem Wald – oder vielleicht auch in einem ganz anderen Gebiet – hat unser Fotograf diese frühabendliche natürliche Farbenpracht am Donnerstag um 18.26 Uhr entdeckt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Ein kleiner Tipp: Ganz genau hingucken könnte diesmal helfen!