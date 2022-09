Merkur-Fotorätsel : Bunte Zeichen an der Wand

Wo hat unsere Fotografin dieses Motiv aufgespürt?

Das heutige Fotorätsel ist Rätsel und Hinweis in einem, denn das Bild lässt ja schon einen ersten Schluss zu, um was es sich handelt. Bleibt also nur noch die Frage nach dem Wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.