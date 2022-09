Merkur-Fotorätsel : Zeig mir den Weg nach unten

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Nur das Geländer lässt erahnen, dass es hier unter die Erde geht. Dafür weisen aber ja die bebilderten Schilder darauf hin. In dieser Straße tauchen sie sogar an zwei unterschiedlichen Stellen auf. Nur wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Der übergroße QR-Code wurde in einem Garten in Niederauerbach kurz vor der Ortsausfahrt linker Hand in Fahrtrichtung Oberauerbach gesichtet. Oder, um es so präzise zu formulieren wie Gerhard Maurer, der als erster die Lösung wusste: „Wenn man der Information aus dem QR-Code trauen darf, steht die Mülltonne auf dem Lohr.“ nlg/Foto: nlg