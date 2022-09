Merkur-Fotorätsel : Monochrom in der Natur

Monochrom in der Natur

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

So ein QR-Code ist ja schon eine praktische Sache. Einfach das Handy draufhalten und Informationen erhalten. Doch ein übergroßer Code im Garten ist nun doch eher die Ausnahme. Dennoch gibt es solch einen in der Rosenstadt, nur wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.