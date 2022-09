Merkur-Fotorätsel : Eine Stütze der Gemeinde

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Ein Kirchenschiff nimmt man ja oftmals erst von innen so richtig wahr. Und dieses Detail liegt tatsächlich nicht so offensichtlich zutage. Doch manchmal lohnt sich der zweite Blick, um alle Seiten wahrzunehmen. Um welches Bauwerk handelt es sich hier? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.