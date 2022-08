Merkur-Fotorätsel : Dieser Weg wird kein leichter sein

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Ein verschlungener Weg, der an einer alten Sandsteinmauer vorbeiführt – dieser Anblick lädt doch zu einem fast schon herbstlichen Spaziergang ein. Und manchmal muss man ja gar nicht weit fahren, um an solche Orte zu gelangen. Wo wurde das Foto aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.