Rätseln Sie mit! : Wo bist du, putziges Elefantenkind?

In welcher Straße hat unsere Fotografin diesen Elefanten entdeckt? Foto: Nadine Lang

Klappe auf für das nächste Garagentor-Fotorätsel – und dieses Mal in einer ganz putzigen Weise mit diesem kleinen Elefantenkind. Wo stolziert er so neugierig durch die Welt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Lang

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die Stauvorrichtung befindet sich in Hornbach in direkter

Nachbarschaft zum Kik-Markt.