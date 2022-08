Rätseln Sie mit! : Tierisch

An welcher Wand tummeln sich diese aufgemalten Tiere? Foto: Nadine Lang

Hund, Katze, Hamster, Vogel und mehr sind hier nebeneinander aufgereiht. Mit Tieren hat es hier also zu tun, egal mit welcher Art. Doch um was handelt es sich und wo würde das tierische Motiv aufgenommen?

Rätseln Sie mit Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die auf eine Hauswand gemalte Figur zeigt einen schmimmenden Menschen, macht damit Werbung für die Zweibrücker Schwimmbäder und ziert an der Ecke Kaiserstraße/Poststraße eine komplette Hauswand. Als Erste wusste Lütfü Haliloglou die richtige Antwort: „Wurde an der Parkhauswand der Hallplatz-Galerie aufgenommen. Von der Deutsche-Bank-Filiale aus gesehen in Blickrichtung auf die Einfahrt ins Parkhaus.“ nlg/Foto: Nadine Lang