Merkur-Fotorätsel : Hier erblüht neues Leben

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Ein paar Stufen geht es hinab in ganz bestimmte Kursräume. Und was hier gelehrt wird, kann in bestimmten Situationen absolut sinnvoll sein. Aber um was handelt es sich und wo befinden sich die Kursräume? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.