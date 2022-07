Rätseln Sie mit! : Mal wieder auf Regen wartend

Lange Trockenheits-Perioden werden auch in Zweibrücken und Umland immer häufiger. Merkur-Leser Michael Basile hat dieses „Auf Regen wartend“ betitelte Foto schon Mitte Mai gemacht, nachdem tagelang die Sonne vom Himmel brannte und nicht nur die Natur sich zur Abwechslung mal etwas Regen wünschte.

Das ist derzeit mehr denn je dieses Jahr der Fall – und in den nächsten Tagen kommt auch noch große Hitze hinzu (siehe Lokalwetter auf Seite 8). Wann wieder Regen kommt? Ungewiss.

Aber wer weiß, von wo aus und mit Blickrichtung wohin Basile dieses kunstvoll arrangierte Foto gemacht hat? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Das goldfarbene „R“ an einer Hauswand ist in Zweibrücken „in der Fruchtmarktstraße zu sehen – am Haus des ehemaligen Café Rücker“, schreibt Alexander Schaubeck, der als Erster die richtige Lösung wusste. Foto: Michael Basile