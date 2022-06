Merkur-Fotorätsel : Rätselhafte Zweisamkeit

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

„Eins, zwei oder drei, die letzte Zahl ist JETZT ... vorbei.“ So heißt es doch in einer bekannten Kinderquizshow. Ein Quiz ist demnach auch unser heutiges Rätsel, das wohl irgendwas mit „Zwei“ zu tun hat. Nur was und wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.