Rätseln Sie mit! : Rosige Aussichten

Wo mag das wohl sein? Ein kleiner Tipp: Die Lösung ist natürlich nicht dieselbe wie bei unserem vorigen Rätsel. Foto: Nadine Lang

Auf einer Bank, da kann man ruhen, ein Eis essen oder die Landschaft genießen. Diese Bank besticht durch die Begrünung in direkter Umgebung, in der sogar so einige Rosen blühen. Doch wo wurde das Foto aufgenommen?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort per E-Mail an merkur@pm-zw.de.