Rätseln Sie mit! : Zu Freude für Mensch und Insekt

Ein buntes Meer an Blumen sorgt hier für eine optische Freude. Aber nicht nur das: sicherlich werden sich hier auch zahlreiche Insekten daran erfreuen können. Doch wo genau lässt sich dieses Blumenfeld bestaunen?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die Uhr zeigt die Zeit an der Wand des Tadano-Werks in der Zweibrücker Dinglerstraße an. Als Erste wussten Helmut Paschke und Ralf Geßner die richtige Lösung.