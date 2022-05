Merkur-Fotorätsel : Ein gutes Versteck

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Wer eine Runde Versteck spielen will, der kann sich diesen Ort hier merken, auch wenn eine solche Art von Kinderspielen hier eigentlich nur in direkter Nachbarschaft stattfinden soll. Aber um was handelt es sich nun wirklich und wo wurde das Foto aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.