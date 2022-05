Merkur-Fotorätsel : Schlägt hier das Imperium zurück?

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Wir hatten im Rahmen unserer Rätsel-Serie ja schon so manche bemalte Fassade. Doch nicht immer ist unbedingt klar, was genau das Fassadenmotiv darstellen soll. Farbig ist aber bekanntlich ja nie so ganz verkehrt. Und darum heißt es auch heute wieder: Wo wurde das Foto aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.