Merkur-Fotorätsel : Auf die Spitze getrieben

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Höher geht‘s wohl nicht. Dieser Wetterhahn mag vielleicht wie ein Fähnchen im Winde sein – in Sachen Aussicht macht ihm so schnell keiner etwas vor. Wo genau hat es denn dieser Wetterhahn auf die Spitze getrieben? Rätseln Sie mit und schicken Sie ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.