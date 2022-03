Rätseln Sie mit! : Stelenfeld? Hommage an Rilke?

Stelenfeld? Hommage an Rilke?

Ein neuer Anblick in Zweibrücken. Aber so nur ein temporärer. Foto: Mathias Schneck

Wer weiß, was und wo dieses Motiv ist?

„Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt.“ Unser Fotograf fühlt sich bei diesem Motiv an das berühmte Gedicht „Der Panther“ von Rainer Maria Rilke erinnert.

Wird hier etwa ein Zoo in Zweibrücken gebaut? Wer kennt die wahre Antwort, was und wo hier gebaut wird? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.