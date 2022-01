Merkur-Fotorätsel : Wer sucht, der findet

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Hach ja, das waren noch Zeiten, als hier alles voll war und man beim Bummel durch eben diesen Ort davor stehen blieb und aufmerksam all das studierte, was da so hing. Seit Corona ist es auch in diesem großen Laden in Zwei­brücken leer geworden, aber welcher ist es? Es handelt sich

übrigens um das erste „Indoor-Rätsel-Motiv“, das aber mit Sicherheit gelöst werden kann. Darum die Frage: Wo wurde dieses Foto aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.