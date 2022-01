Merkur-Fotorätsel : Kunst im Winterschlaf

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Masken wird ja bekanntlich nachgesagt, dass sie böse Geister vertreiben können. Ob auch dieses Exemplar aus Edelrost dazu in der Lage ist? Wir wissen es nicht. In jedem Fall ist sie sehr dekorativ und in früheren Sommern hat es Pflanzen schon als übergroßer Blumentopf gedient. Sie wissen, wo das ist? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de