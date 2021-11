Merkur-Fotorätsel : Ein Platz an der Sonne

Ein Platz an der Sonne

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Unsere Fotografin war ganz erstaunt, dass hier alles so frisch und grün aussieht, fast nach Frühling. Tatsächlich hat sie diese Aufnahme aber gestern gemacht. Doch um was handelt es sich hierbei? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.