Merkur-Fotorätsel : Auf dem Berg ist schon Weihnachten

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Wenn wir uns schon im September mit Lebkuchen versorgen können, dann wirken diese Weihnachtsbäume gar nicht mehr so früh. Aber wo genau darf man sich mit dieser Dekoration bereits in Weihnachtsstimmung versetzen lassen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.