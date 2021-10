Rätseln Sie mit! : Plattenbau in Zweibrücken

Manche dieser Platten sind sauber, andere, insbesondere die tiefergelegenen, sind leider unschön besprüht oder bemalt. Aber die Frage ist ja genau genommen nicht, ob sie nun schön oder unschön sind, sondern um was es sich handelt und wo dieses Foto aufgenommen wurde.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die Bären-Figur gehört natürlich nicht zu einem Zoo in der Rosenstadt sondern zum ehemaligen Gasthaus Bären in Zweibrücken. Als Erstes wusste Matthias Wolf die richtige Lösung. Er mailte: „Das Bild stammt vom Schild am alteingesessenen Gasthaus ,Zum Bären’ in der Fasaneriestraße. Das Haus ist seit 92 Jahren im Besitz der Familie, als ein Mitglied derselben ist mir der Bären (und damit natürlich auch das Schild) bestens vertraut. Leider ist das Gasthaus zurzeit geschlossen, aber wir sind intensiv auf der Suche nach einem neuen Betreiber.“ nlg/Foto: Nadine Lang