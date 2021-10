Merkur-Fotorätsel : Schmetterling, du großes Ding

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Dieser Schmetterling ist in echt so groß gesprayt, dass man sich tatsächlich davor stellen und ein Selbstporträt schießen kann, auf dem man dann mit Schmetterlingsflügeln zu sehen ist. Umringt ist er von Gesichtern, Blumen und Wiese. Doch wo wurde dieses Motiv gerade erst angebracht? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.