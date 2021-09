Merkur-Fotorätsel : Malerisches Erkerlein

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Über das heutige Fotorätsel hat sich unsere Fotografin selbst mehr als gewundert. Da wohnt sie schon so viele Jahre in der Rosenstadt und bis zu diesem Tag ist ihr dieses Haus mit seinem kleinen Erker noch nie aufgefallen. Ob es anderen auch so geht? Wo befindet es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.