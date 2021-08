Rätseln Sie mit! : Verschnörkelt in Blau und Weiß

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Ja, verzierte Balkone und Eingänge gibt es bei genauerem Hinschauen in Zweibrücken doch so einige. Dieser hier ist wieder ein besonders schönes Exemplar. Aber die eigentliche Frage lautet ja eigentlich: Wo kann dieses Motiv in echt bestaunt werden? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.