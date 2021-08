Merkur-Fotorätsel : Nicht nur optisch ein besonderer Ort

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

An diesem Balkon wachsen die Blumen, während sie nur wenige Meter darunter oftmals in die Luft geworfen werden, natürlich nur zu bestimmten Anlässen und nicht ständig. Aber um was handelt es sich bei dem blumigen Balkongeländer? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.