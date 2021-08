Merkur-Fotorätsel : Das Runde muss an das Runde

Das Runde muss an das Runde

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Für manch einen ist das hier nicht benötigtes Gestänge, für andere eine lang ersehnte Erleichterung. Aber um was handelt es sich bei den silbernen Stangen in sinngebender Form? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.