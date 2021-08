Merkur-Fotorätsel : Ein Fisch auf dem Trockenen

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Seit etwa einem Jahr wird in unserer Zeitung nun bereits fleißig mitgerätselt. Zu diesem „Jubiläum“ hat sich unsere Fotografin noch einmal an den Ort begeben, an dem das erste Rätselmotiv aufnommen wurde. Aber wo war das nur? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.