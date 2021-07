Rätseln Sie mit! : Vom Arbeitsgerät zum Schmuckstück

In einem Kinderlied heißt es: „Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand.“ Beackert wird mit diesem Gefährt nichts mehr, stattdessen kennzeichnet es schon seit längerem ein Gebäude in einem der Zweibrücker Vororte oder Stadtteile.

Von Nadine Lang

Wo genau ist das Foto entstanden? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.