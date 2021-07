Rätseln Sie mit! : Der Rosenstadt würdig geschmückt

Die kräftigen roten Rosen, die hier vor dem Hauseingang zum eisernen Geländer empor wachsen, machen der Rosenstadt alle Ehre. Aber wo hat unsere Fotografin das Gebäude entdeckt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite. Erraten wurde unser voriges Rätsel: Das ehemalige Gasthaus befindet sich in der Klosterstadt Hornbach etwa in der Ortsmitte. Als Erstes wusste XXX die richtige Lösung. Foto: Nadine Lang