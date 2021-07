Merkur-Fotorätsel : Teil eines Wahrzeichens

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Was gab und gibt es noch immer Diskussionen und Ansätze wegen dieses Bauwerkes? Dabei hat es durchaus eine lange Geschichte zu erzählen. Aber um was handelt es sich und vor allem: wo in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land befindet es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.