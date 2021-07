Merkur-Fotorätsel : Wer hat noch nicht, wer will nochmal?

Wer hat noch nicht, wer will nochmal?

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Foto aufgespürt?

Hand aufs Herz: wer würde bei solch einer Rutsche nicht auch noch mal gerne Kind sein? Nicht umsonst zählt dieser Spielplatz zu einem der schönsten in der Region. Doch wo in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land befindet er sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.