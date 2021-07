Merkur-Fotorätsel : Das Schlösschen, das keines ist

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Efeu umrankt dieses Eingangstor, daneben bahnt sich ein kleines Gewässer leise seinen Weg, hinter dem Tor wachsen Rosen romantisch in die Höhe – wie der Eingang zu einem verwunschenen Märchenschloss präsentiert sich diese Kirche in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Doch wo hat unsere Fotografin dieses schöne Gotteshaus entdeckt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Und auch unser letztes Rätsel wurde erraten. Die bepflanzten Gummistiefel hängen am Zaun der Kita in der Wallstraße, sichtbar in der Kaiserstraße in Zweibrücken. Als Erste wusste Mirjam Kerz die richtige Lösung. nlg/Foto: nlg