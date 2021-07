Merkur-Fotorätsel : Wo gibt’s Eier aus dem Automaten?

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Nanu, regionale Produkte wie Eier, Nudeln, Honig und Fleischkonserven einfach am Automaten ziehen wie anderswo Zigaretten? Und das 24 Stunden am Tag, also auch dann, wenn es mal dringend ist, weil die Geschäfte geschlossen haben? Das geht in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Doch wo befindet sich dieser Regiomat? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.