Merkur-Fotorätsel : Schöner Blick von innen und außen

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Die Rätselraterei rund um die Gotteshäuser in der Region haben wir in den letzten Tagen ein wenig vernachlässigt. Macht aber nichts, denn hier kommt auch schon das nächste. Und diese Kirche ist nicht gerade die Schönste unter den vielen, der Ausschnitt eher noch die Schokoladenseite mit einem der beiden eindrucksvollen Fenstern, die dem Innenraum viel Licht spenden. Aber um welche handelt es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.