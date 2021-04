Merkur-Fotorätsel : In Farbe und bunt

In Farbe und bunt

Wo hat unsere Fotografin dieses Motiv aufgestöbert?

Diese Fassade macht mit den verschiedenen Farben irgendwie fröhlich. Fröhlich wird man aber auch innerhalb des Gebäudes, zumindest dann, wenn man das gerne macht, was darin stattfindet. Um was handelt es sich hierbei? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.